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Bilecik’te AVM’de yangın paniği

26.03.2025 16:06
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Bilecik’te bir AVM’de çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Bilecik’te AVM’de yangın paniği

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinde dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye arayarak haber verdi. Olay yerine Bozüyük Belediyesine ait 3 araç ve 8 personel gönderildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan alanda biriken yoğun duman İtfaiye Müdürlüğüne ait tahliye fanları ile, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar ve çalışanlar ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bilecik AVM
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