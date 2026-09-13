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Bilecik’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Selimiye köyü mevkiinde bulunan Vatan Plastik adlı fabrikasında meydana geldi. Plastik üretim bölümünde işçi olarak çalışan Bedirhan Akcura (24), çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak bilincini kaybetti.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdehalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bedirhan Akcura hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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