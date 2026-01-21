HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik’te gerçekleştirilen huzur uygulamasında binlerce liralık ceza

Bilecik’te jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulamasında 5 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik’te gerçekleştirilen huzur uygulamasında binlerce liralık ceza

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 25 ekip ve 78 personelin görev aldığı uygulama, Bilecik genelinde 26 farklı noktada gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 479 Türk vatandaşı, 7 düzensiz göçmen ile 631 araç sürücüsü sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 5 bin 211 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimler çerçevesinde 36 kullanılmayan boş bina ile 22 umuma açık yer kontrol edildi. Gerçekleştirilen faaliyette 1 şahıs ifadeye yönelik, 3 şahıs ise yoklama kaçağı olarak yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur ve güven uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Bilecik’te gerçekleştirilen huzur uygulamasında binlerce liralık ceza 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT artık yaşınızı tahmin edecekChatGPT artık yaşınızı tahmin edecek
Babasının mezarındaki çiçekleri söküp uyuşturucu sakladılar!Babasının mezarındaki çiçekleri söküp uyuşturucu sakladılar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.