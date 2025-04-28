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Bilecik'te hastanede hemşireyle tartışan hasta yakını gözaltına alındı

Bilecik'te çocuğunu götürdüğü hastanede hemşireyle tartışan, görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra gözaltına alınan hasta yakını, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Bilecik'te hastanede hemşireyle tartışan hasta yakını gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, T.A, rahatsızlanan çocuğunu tedavi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. T.A, bir süre sonra hastanede görevli hemşire D.Y. ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası "beyaz kod" alarmı verilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin özel güvenlik personelince dışarı çıkarılmaya çalışılan T.A'nın "Sen beni çocuk mu sandın. İstediğiniz kadar tutun, ben seni dışarda da yakalayacağım." diye bağırması hastanedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayın sosyal medyada da yayınlanmasının ardından gözaltına alınan T.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hemşire D.Y. ve T.A'nın birbirinden şikayetçi olduğu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu arada Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanı Emrah Göztepe, yaşanan olayı kınadıklarını bildirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik hastane
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