Bilecik’te iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesi Kızılöz Köyü mevkiinde D-650 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukova istikametinden Bilecik yönüne seyir halinde olan Berkay D. idaresindeki çekici tır, aynı yönde ilerleyen ve sürücülüğünü İrfan H.’nin yaptığı çekici tırı sollamak istediği sırada kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tır, sollama yaptığı tıra çarptı. Meydana gelen kazada Berkay D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

