Bilecik'te işçilerin kaldığı konteynerde yangın! Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi Kuşlar kalesi mevkiinde TOKİ inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören işçiler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Osmaneli Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ve ekipler hızla olay yerine sevk edilerek alevlere müdahale etti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, şantiyede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)