HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik'te işçilerin kaldığı konteynerde yangın! Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

Bilecik Osmaneli ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te işçilerin kaldığı konteynerde yangın! Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
Begüm Özkaynak

Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi Kuşlar kalesi mevkiinde TOKİ inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören işçiler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Osmaneli Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ve ekipler hızla olay yerine sevk edilerek alevlere müdahale etti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, şantiyede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrikli ısıtıcı yangına neden olduElektrikli ısıtıcı yangına neden oldu
Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'

Anahtar Kelimeler:
yangın İşçi Bilecik konteyner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.