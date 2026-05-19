HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi sit alanında suçüstü yakalandı.

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’e bağlı Beyce köyü sınırları içerisinde bulunan sit alanında define arandığı yönünde ihbar alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede gerçekleştirilen müşterek operasyon sonucunda T.İ., Ö.H., Ş.Ö., Z.K. ve İ.K. isimli 5 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların bulunduğu alanda yapılan aramalarda 1 adet hilti, 1 adet altın arama dedektörü, 6 adet batarya, 4 adet kürek, 4 adet kazma, 2 adet çekiç, 1 adet keser, 1 adet testere, 2 adet bıçak, 2 adet tornavida, 4 adet boru anahtarı, 2 adet murç, 1 adet kanca, 10 adet demir dübel ve 1 adet batarya şarj cihazı ele geçirildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralıİki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı
Dörtyol’da otomobilin motor kısmından alevler yükseldiDörtyol’da otomobilin motor kısmından alevler yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.