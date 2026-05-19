Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’e bağlı Beyce köyü sınırları içerisinde bulunan sit alanında define arandığı yönünde ihbar alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede gerçekleştirilen müşterek operasyon sonucunda T.İ., Ö.H., Ş.Ö., Z.K. ve İ.K. isimli 5 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların bulunduğu alanda yapılan aramalarda 1 adet hilti, 1 adet altın arama dedektörü, 6 adet batarya, 4 adet kürek, 4 adet kazma, 2 adet çekiç, 1 adet keser, 1 adet testere, 2 adet bıçak, 2 adet tornavida, 4 adet boru anahtarı, 2 adet murç, 1 adet kanca, 10 adet demir dübel ve 1 adet batarya şarj cihazı ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

