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Bilecik'te kar yağışı yeniden geliyor

16.03.2025 17:05
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Bilecik’te çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bilecik'te kar yağışı yeniden geliyor

Bilecik Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda il genelinde hava sıcaklığın salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada; "İlimizde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren hissedilir derecede ( 10 ila 15 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde Cuma gününe kadar bölgemiz genelinde etkisini sürdürmesi, soğuk havanın ise bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Halen mevsim normallerinin 13 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, anı düşüşle birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerimizde zirai don hadiselerine neden olabileceği değerlendirmektedir" denildi.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik kar
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