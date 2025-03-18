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Bilecik'te kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 11:05
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Bilecik'te otomobilin motosiklete arkadan çarpası sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik-Sakarya karayolunda seyir halindeki Tugay Ş. idaresindeki 54 AGB 595 plakalı otomobil kavşağa geldiği esnada aynı istikamette seyir halinde giden Harun D. idaresindeki 16 BHD 148 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü Harun D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Otomobil motosiklet kaza
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