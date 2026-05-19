Bilecik’te motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Gaziler Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eymen A. idaresindeki motosiklet, İznik istikametinden Osmaneli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
