Bilecik’te öğrencilere trafik eğitimi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Pazaryeri Anaokulu ile Kınık İlkokulu-Ortaokulu’nda eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında öğrencilere emniyet kemeri kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya geçme kuralları ile okul servis araçlarına güvenli iniş-biniş konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimlerde öğrencilerden gelen sorular jandarma ekiplerince cevaplandırılırken, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Program sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

