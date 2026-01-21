HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik’te ruhsatsız tüfek cezası: 8 bin 195 TL

Bilecik’te jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde ruhsatsız tüfek bulundurduğu tespit edilen sürücüye 8 bin 195 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik’te ruhsatsız tüfek cezası: 8 bin 195 TL

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince birlikte yapılan plansız şok yol kontrolü sırasında 11 HF 105 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, sol arka koltuk üzerinde görünür şekilde marka ve seri numarası bulunmayan yivsiz yarı otomatik av tüfeği olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü M.K. ile yapılan sözlü mülakatta, tüfeğin herhangi bir ruhsatının bulunmadığını beyan ederek silahı ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili olarak sürücüye, 2521 sayılı Kanun kapsamında ruhsatsız tüfek bulundurmak veya taşımak suçundan 8 bin 195 TL idari para cezası uygulandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manavgat’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştıManavgat’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı
Ordu’da trafik güvenliği için denetimler sürüyorOrdu’da trafik güvenliği için denetimler sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.