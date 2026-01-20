Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: "Açık bir provokasyondur"

Terör örgütü YPG yandaşları bugün, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına hain bir saldırı girişiminde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hain saldırıya sert tepki gösterdi.

"AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklama şu şekilde:



"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

"HER ALÇAKLIK EN KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAKTIR"

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

"KARANLIK ODAKLARIN BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

"HİÇBİR SALDIRI VE PROVOKASYON CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır"

"EN NET VE GÜÇLÜ KARŞILIK VERİLECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de alçak saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir" dedi.