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Bilecik'te trafik kazası:1 kişi yaralandı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 11:01
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası:1 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, 16 NU 229 plakalı otomobil sürücüsü Murat A., Dereköy Köy kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak tarım arazisinde durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç için yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki H. A yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik kaza
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