Bilecik'te trafik kazası! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya kara yolunda seyreden V.E. (79) idaresindeki otomobil, Ertuğrulgazi Tüneli çıkışında, A.K. (53) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada yaralanan sürücüler V.E. ile A.K. ve araçlarda bulunan yolcular Ö.K. (30) ile B.E. (54), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır