HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bilecik'te trafik kazası! Yaralılar var

Bilecik'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya kara yolunda seyreden V.E. (79) idaresindeki otomobil, Ertuğrulgazi Tüneli çıkışında, A.K. (53) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada yaralanan sürücüler V.E. ile A.K. ve araçlarda bulunan yolcular Ö.K. (30) ile B.E. (54), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye´de heyelan! Yayla yolu kapandıOsmaniye´de heyelan! Yayla yolu kapandı
Antalya'da otomobil alev aldıAntalya'da otomobil alev aldı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor: İade bedeli ATM'den çekilebilecek

Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor: İade bedeli ATM'den çekilebilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.