Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Temiz toplum, güvenli yarınlar' sloganıyla kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olaya karıştığı belirlenen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonları aralıksız devam ettireceğiz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bilecik
