HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik’te polis tarafından takibe alınan bir araç içinde 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgilere göre; Kocaeli’nden Bilecik’e uyuşturucu getiren bir araca yönelik operasyon düzenledi.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik’te polis tarafından takibe alınan bir araç içinde 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgilere göre; Kocaeli’nden Bilecik’e uyuşturucu getiren bir araca yönelik operasyon düzenledi. Araçta 63,61 gram uyuşturucu madde, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonun devamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Bozüyük ilçesinde yapılan bir başka operasyonda 7 bin 39 adet uyuşturucu hap, 52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler; uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, kabul etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB Kaynaklarından KKTC açıklaması!MSB Kaynaklarından KKTC açıklaması!
Jandarma personeli öğrencileri bilgilendirdiJandarma personeli öğrencileri bilgilendirdi

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Tepki çeken araca Menzil şeyhinin bindiği ortaya çıktı

Tepki çeken araca Menzil şeyhinin bindiği ortaya çıktı

Kuzey Kore yine tüm dünyada ses getirdi! 'Nükleer' talimat verdi

Kuzey Kore yine tüm dünyada ses getirdi! 'Nükleer' talimat verdi

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.