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Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

25.03.2025 11:07
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Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan karayolları istikametine seyir halindeki M. A., idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç önündeki araca çarparak durabildi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü M. A. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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