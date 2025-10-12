HABER

Bilecik Valisi'nden Yılın Ahisi Enis İnönlü’ye ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirirken, Yılın Ahisi Enis İnönlü ile bir araya geldi.İlçe merkezinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Vali Sözer, iş yerlerini gezerek hayırlı kazançlar diledi, talep ve önerilerini dinledi.

İlçe merkezinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Vali Sözer, iş yerlerini gezerek hayırlı kazançlar diledi, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret kapsamında, 2025 yılı "Yılın Ahisi" seçilen ayakkabı tamircisi Enis İnönlü’yü de iş yerinde ziyaret eden Vali Sözer, ahilik geleneğini yaşatan esnafın toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Vali Sözer, "Ahilik; alın terine, dürüstlüğe ve emeğe verilen değerin adıdır. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

