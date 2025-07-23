HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik yangınında korkutan haber... Bölgeyi incelemeye giden belediye başkanı hastanelik oldu!

Bilecik'te kontrol altına alınan bir orman yangını sonrası bölgede inceleme yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bilecik yangınında korkutan haber... Bölgeyi incelemeye giden belediye başkanı hastanelik oldu!
Çiğdem Sevinç

3 gün önce Demirköy - Kurtköy arası Samakov mevkisinde bulunan ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve Pazaryeri Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilecik yangınında korkutan haber... Bölgeyi incelemeye giden belediye başkanı hastanelik oldu! 1

YANGINI İNCELEMEYE GİTMİŞTİ, HASTANELİK OLDU

Yangın geçen gün kontrol altına alınırken, dün bölgede incelemeler yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin yoğun dumana maruz kalarak Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Tekin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bilecik yangınında korkutan haber... Bölgeyi incelemeye giden belediye başkanı hastanelik oldu! 2

MUHTAR DA DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan Pazaryeri Uzunçam mevkiinde çıkan ayrı bir arazi yangınına ilk müdahaleyi yapan Beşikli Mahallesi Muhtarı Bayram Keteci de dumandan etkilenerek 112 Acil Servis ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Muhtar Keteci'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıAdana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Mersin'de tırın yakıt tankerinde 21 kilogram esrar ele geçirildiMersin'de tırın yakıt tankerinde 21 kilogram esrar ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
yangın Belediye başkanı Muhtar Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hayranlarını üzdü! 'Mikrofon tutmam bile yasak' diyerek hastalığını açıkladı

Hayranlarını üzdü! 'Mikrofon tutmam bile yasak' diyerek hastalığını açıkladı

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Erbakan ve Davutoğlu'nun bronz tenleri olay oldu!

Erbakan ve Davutoğlu'nun bronz tenleri olay oldu!

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.