Bilecik’te 6,2 büyüklüğündeki yaşanabilecek bir depremin tatbikatı yapıldı

Bilecik’te 6,2 şiddetindeki yaşanabilecek bir depremde 5 evin yıkıldığı, 3 kişinin enkaz altında kaldığı ihbarı alan ekipler gerçeği aratmayan tatbikatla nefes kesti.Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından gerçekleştirilen gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatına ev sahipliği yaptı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından gerçekleştirilen gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatına ev sahipliği yaptı. Senaryo gereği Pazaryeri’ne bağlı Küçükelmalı köyünde 6,2 büyüklüğündeki bir deprem sonrası 5 evin yıkıldığı, 3 kişinin enkaz altında kaldığı ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda düzenlenen tatbikatta, Eskişehir, Kütahya UMKE ekipleri ile AFAD personeli 70 kişi yer aldı.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

Ekipler, profesyonel koordinasyon içinde arama-kurtarma çalışmalarını başlatarak enkaz altında kalan yaralıları kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, zamanla yarışan UMKE ekiplerinin soğukkanlı ve disiplinli çalışması takdir topladı. Tatbikatın amacı, muhtemel afet durumlarında müdahale kabiliyetini artırmak, ekipler arası koordinasyonu güçlendirmek ve afet bilincini diri tutmak olarak belirtildi.

Bilecik UMKE yetkilileri, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, "Her zaman her şartta vatandaşlarımızın yanında olabilmek için eğitimlerimize ve tatbikatlarımıza aralıksız devam ediyoruz" mesajını verdi.
Öte yandan, tatbikatların 3 gün süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
deprem Bilecik tatbikat
