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Bilecik’te bir ahır çıkan yangında kül oldu

Bilecik’te bir ahırda çıkan yangında içinde hayvan olmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.Yangın, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde meydana geldi.

Bilecik’te bir ahır çıkan yangında kül oldu

Bilecik’te bir ahırda çıkan yangında içinde hayvan olmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; beldede A.İ.ye ait boş bir ahırda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm beldede görülürken, yangına Bayırköy Belediyesine ati itfaiye ekipleri ile yakın ilçelerden de takviye istendi. Alevler büyük uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, ahırda hayvan olmaması muhtemel bir faciacında önünde geçti.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te bir ahır çıkan yangında kül oldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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