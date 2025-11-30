HABER

Bilecik’te çürümüş ağaç ve kökler yakılırken alevler kontrolden çıktı

Bilecik’te, çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü olarak yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle yükselen alevler, kısa sürede yayıldı.Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaçalı mevkisinde O.D.’ye ait çiftlik arazisinde, çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü olarak yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaçalı mevkisinde O.D.’ye ait çiftlik arazisinde, çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü olarak yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu hemen 112’ye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgenin çamurlu olması nedeniyle belediye ekiplerine ait kepçelerle yanan alanın üzerine toprak dökülmesi sonucu yangın söndürüldü.Kaynak: İHA

Bilecik
