Bilecik’te çürümüş ağaç ve kökler yakılırken alevler kontrolden çıktı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaçalı mevkisinde O.D.’ye ait çiftlik arazisinde, çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü olarak yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu hemen 112’ye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgenin çamurlu olması nedeniyle belediye ekiplerine ait kepçelerle yanan alanın üzerine toprak dökülmesi sonucu yangın söndürüldü.Kaynak: İHA