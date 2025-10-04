HABER

Bilecik’te dolandırıcılık ve düzensiz göçe karşı uyarı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve düzensiz göçe karşı bilgilendirme ve denetim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksek Hızlı Tren Garı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte, dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek güvenlik önlemleri vatandaşlara aktarıldı. Ayrıca ekipler, düzensiz göçle mücadele kapsamında halkın yoğun bulunduğu bölgeler ile parklarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların karşılaştıkları şüpheli durumlarda 155 Polis İhbar Hattı’nı aramaları gerektiğini hatırlattı.

dolandırıcılık
