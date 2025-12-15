HABER

Bilecik’te huzur için geniş çaplı jandarma denetimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde huzur ve güven uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, il genelinde asayişin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik olarak üç aşamalı ‘İl geneli huzur ve güven uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamaya 126 jandarma personeli katıldı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında bin 325 şahıs sorgulanırken, 36 umuma açık yer, 4 işyeri ve 28 kullanılmayan boş ev kontrol edildi. Ayrıca bin 532 araç denetime tabi tutuldu.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer uygulamaların il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bilecik
