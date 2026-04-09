Bilecik’te kaçak kazı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü sınırları içerisinde, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü sınırları içerisinde, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgeye Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, çalışmalara drone desteği de sağlandı. Yapılan müşterek operasyon sonucunda İ.A. ve A.Y. isimli şahıslar olay yerinde, herhangi bir zor kullanmaya gerek kalmadan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde şüphelilere ait çeşitli kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

