Bolu geçişinde bayram göçü devam ediyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu "bayram göçü" ikinci gününde de devam ediyor. İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu’da yoğun trafik sürüyor. Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu Rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda 2 gündür araç hareketliliği artış gösteriyor.

Zaman zaman bazı noktalarda yavaşlamalar meydana gelse de genel olarak trafiğin akıcı ancak yoğun seyirde ilerlediği gözlendi. Bayram göçünün ikinci gününde oluşan bu yoğunluk ve trafik akışı havadan da görüntülendi.