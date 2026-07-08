Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mevkidaşı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirdiği görüşmede, liderler Türkiye-Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BEŞTEPE'DE ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin bölgemizdeki çatışmaların dışında kalmasının, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır