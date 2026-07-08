"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü kaydı alınmasına soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması devam eden dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1 nolu salonda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi (ses veya görüntülerin kayda alınması) kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır