HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik’te motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik denetim

Bilecik kent merkezinde motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik sıkı denetimler aralıksız devam ediyor.

Bilecik’te motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik denetim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet ve ATV sürücüleri tek tek kontrol edildi. Uygulamalarda kask kullanımı, koruyucu ekipmanlar ve sürücü belgeleri titizlikle incelenirken, kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı. Ekipler, eksikliği bulunan sürücülere ise trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Denetimlerin sürücü ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü belirten Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Kask tak, ekipmanını kullan riskleri en aza indir" dedi.

Bilecik’te motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik denetim 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te 10 köyün ulaşımını sağlayan yol kardan kapandıSiirt’te 10 köyün ulaşımını sağlayan yol kardan kapandı
Yamaçtaki ilginç kaya dikkat çekiyorYamaçtaki ilginç kaya dikkat çekiyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.