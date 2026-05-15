Bilecik’te sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iş yeri sahiplerine yönelik sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 Eylül Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerleri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen çalışmada iş yeri sahipleri ve vatandaşlara sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık, güncel dolandırıcılık yöntemleri ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler tarafından ayrıca genel güvenlik konularında vatandaşların bilinç düzeyinin artırılması, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve güvenli toplum bilincinin güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

