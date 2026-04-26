Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin üzerinde ve yapılan aramalarda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında ’kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

