Bilecik’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Bilecik’in Gülümbe rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ü. idaresindeki otomobil, Bilecik istikametinde seyir halindeyken aynı yönde Vezirhan istikametine ilerleyen Kutlay E. yönetimindeki tırın sol arka tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Kamuran S. idaresindeki otomobile de arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır