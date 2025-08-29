Bilgisayar internete bağlanmıyor, ne yapmalıyım? Bilgisayar internete bağlanmıyor sorunu ve çözümü

Günümüzde internete girmek, günlük ve profesyonel hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. İşten eğlenceye, eğitimden iletişime kadar pek çok sebeple internete ihtiyaç duyulur. Fakat bazı durumlarda internet bağlantısında yaşanan kesintiler işleri aksatabilir. Bu durum ise kullanıcılar için büyük bir stres sebebidir.

İnternete bağlanamama sorunlarının birçok sebebi olabilir ve çözüm bulmak için bu sorunları anlamak oldukça önemlidir. Öte yandan internet sorunlarının nedeni bilinmese bile çözüm yolları denenerek bağlantı sorunları giderilebilir.

Bilgisayar internete bağlanmıyor, ne yapmalıyım?

İnternete bağlanamama sorununun çözüm yolları şu şekilde sıralanabilir:

1. Modemi kapatıp açın

Modeminizi kapatıp yeniden açmak için önce güç düğmesine basın. Ardından modeme bağlanan bütün kabloları çıkarın. Yaklaşık 30 saniye kadar bekledikten fişi ve kabloları tekrar takın. En son modem üzerindeki düğmeye basarak cihazı açın. Bu sayede varsa modemdeki sorunlar giderilmiş olur.

2. Ağ sorunlarını giderin

Windows işletim sisteminde oluşan bazı bağlantı problemlerini gidermek için sorun giderici aracı oldukça işlevlidir. Bu araç sayesinde ağ bağlantısı gibi sorunlar hızlıca çözülebilir. Bunun için ekranın sağ alt köşesindeki Wi-Fi simgesine sağ tıklayın ve “Sorunları gider” seçeneğine dokunun. Açılan penceredeki işlemin tamamlanmasını bekleyin. Ardından ekrandaki yönlendirmeleri takip edin ve internete bağlanmayı deneyin.

3. Ağ sürücüsünü kaldırın

Başlat menüsüne sağ tıklayın ve “Aygıt Yöneticisi” bölümüne girin. Açılan sayfada “Ağ bağdaştırıcıları” seçeneğini bulun ve üzerine çift tıklayın. Soruna neden olan ağ sürücüsüne sağ tıklayın ve “Cihazı kaldır” seçeneğini seçin. İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu sayede ağ sürücüsü otomatik olarak güncel hali ile tekrar yüklenecektir.

4. Antivirüs programını kapatın

Antivirüs programları bilgisayarınızı korumak için oldukça önemli olsa da bazen internet bağlantısında sorunlara neden olur. İnternetle ilgili herhangi bir sorun yaşandığında bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs programını kapatmayı deneyin. Ardından tekrar internete bağlanın.

5. DNS ayarlarını değiştirin.

DNS ayarlarını değiştirmek için ilk olarak Denetim Masası’nı açın. Buradan “Ağ ve İnternet” bölümüne girin. Bu listeden “Ağ ve Paylaşım Merkezi”ni seçin. Bağlı olduğunuz ağa tıklayın ve açılan pencerede “Özellikler”i bulun. Bu sayfada “İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)” seçeneğine çift tıklayarak “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” seçeneğini işaretleyin. Buraya farklı DNS adresleri girilerek tekrar internete bağlanmayı deneyebilirsiniz.