Bilgisayar virüslerinden nasıl korunulur? Bilgisayar virüslerinden korunma yolları

Bilgisayar virüsleri genel olarak bilgisayarlara zarar vermek, çalışma performanslarını düşürmek, kullanıcıların çalışmalarına engel olmak ya da bilgisayarda yer alan bazı verileri ele geçirmek gibi sebepler için yazılmış olan program parçaları olarak tanımlanmaktadır. Bu tür program parçaları tek başlarına durdurulabilirler ancak genel olarak bilgisayarlarda yer alan başka amaçlı programların dosyaların içine yerleşerek de bilgisayara girebilirler.

Virüslerin etkin hale gelebilmeleri için çalıştırılmaları gerekir ve genelde internette gezinirken çeşitli siteler aracılığı ile ya da bilgisayarlara, cihazlara indirilen bazı programları kullanarak bilgisayarlara girebilmektedirler. Bir kere girdiği bir bilgisayarda çalışmaya başlamayı başaran bir virüs, daha sonra kendini kopyalayarak başka dosyalara da bulaşabilmektedir.

Mail yolu ile, indirme yolu ile ya da taşınabilir diskler gibi çeşitli yollarla bilgisayarlara girebilen virüsler genel olarak antivirüs programları ile tespit edilmektedir. Kullanıcılar bilgisayarda tespit edilen çeşitli sorunlarla örnek olarak yavaşlama durumu ile cihazda virüs olduğunu düşünerek gerekli önlemleri alabilirler.

Ev bilgisayarlarında, iş bilgisayarlarında, eğlence amaçlı ya da iş amaçlı kullanılan bilgisayarlarda virüs bulunması her anlamda tehlikeli kabul edilir ve ciddi zararlar verebilir. İş hayatında çeşitli verilerin çalınması, firmanın genel performansının düşmesi, çalışmanın yavaşlaması gibi birçok soruna neden olabilen virüsler oyun amaçlı cihazlara bulaştığında da farklı sıkıntılara neden olabilir. Cihazlar yavaşlar, bazı programları açılmayabilir ya da indirilen oyunlarla birlikte bazı virüsler bilgisayara bulaşabilir. Birçok kişi için korkulu rüya olan virüsler ile baş etmenin bazı yolları bulunmaktadır.

Bilgisayar virüslerinden nasıl korunulur?

Bilgisayarlara bulaşan virüslerden kurtulmanın çeşitli yöntemleri vardır. Virüsleri bulaştığı bilgisayardan temizlemeden önce virüsün girmesini engelleyebilmek ve cihazı koruyabilmek de mümkün olabilmektedir. Sağlıklı ve güçlü virüs yazılımları ile cihazları virüs bulaşmasından korumak ya da tarama yöntemleri ile mevcut virüsleri bilgisayarlardan temizlemek aslında oldukça kolay bir işlemdir ve sadece birkaç adım kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu adımlar şöyledir:

İnternet sitelerinde gezinirken dikkatli olmak

Gelen mailler yabancı bir isimden geliyorsa ya da konu kısmı şüpheliyse eki hatta maili açmamak

Bazı programları ve oyunları indirirken indirilen kaynağın güvenilirliğini kontrol etmek

Virüs tarama programları ile taramadan yeni bir klasörü açmamak

Her taşınabilir diski bilgisayara takmamak

Ücretsiz olan her kablosuz bağlantıya bağlanmamak

Cihazın rutin bakımını bir servis aracılığı ile yaptırmak

Yabancı dosyaları açmadan önce taramak Bilgisayar virüslerinden korunma yolları nelerdir?

Bilgisayarda masaüstü ya da mobil bir cihazda virüs olduğundan şüpheleniliyorsa güvenilir bir virüs tarayıcı program kullanılmalı, internet bağlantısı kesilmeli, bilgisayar güvenli modda kullanılmalı ve bu moddayken tüm yabancı, tehlikeli görünen, gereksiz dosyaları silinmelidir. Ancak önemli olan cihaza virüs bulaşmasını engellemektir. Cihazları virüslerden korumak için çeşitli yollardan bazıları şunlardır: