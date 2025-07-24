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Bilgisayar virüslerinden nasıl korunulur? Bilgisayar virüslerinden korunma yolları

Masaüstü veya mobil her cihaz üzerinden kablosuz bağlantı kurmak mümkündür. Ancak bu durum, yeterli güvenlik önlemleri alınmadığında güvenlik açıklarına yol açabilir ve bilgisayarlara ya da internete bağlı diğer cihazlara virüs bulaşmasına neden olabilir.

Bilgisayar virüslerinden nasıl korunulur? Bilgisayar virüslerinden korunma yolları
Ferhan Petek

Bilgisayar virüsleri genel olarak bilgisayarlara zarar vermek, çalışma performanslarını düşürmek, kullanıcıların çalışmalarına engel olmak ya da bilgisayarda yer alan bazı verileri ele geçirmek gibi sebepler için yazılmış olan program parçaları olarak tanımlanmaktadır. Bu tür program parçaları tek başlarına durdurulabilirler ancak genel olarak bilgisayarlarda yer alan başka amaçlı programların dosyaların içine yerleşerek de bilgisayara girebilirler.

Virüslerin etkin hale gelebilmeleri için çalıştırılmaları gerekir ve genelde internette gezinirken çeşitli siteler aracılığı ile ya da bilgisayarlara, cihazlara indirilen bazı programları kullanarak bilgisayarlara girebilmektedirler. Bir kere girdiği bir bilgisayarda çalışmaya başlamayı başaran bir virüs, daha sonra kendini kopyalayarak başka dosyalara da bulaşabilmektedir.

Mail yolu ile, indirme yolu ile ya da taşınabilir diskler gibi çeşitli yollarla bilgisayarlara girebilen virüsler genel olarak antivirüs programları ile tespit edilmektedir. Kullanıcılar bilgisayarda tespit edilen çeşitli sorunlarla örnek olarak yavaşlama durumu ile cihazda virüs olduğunu düşünerek gerekli önlemleri alabilirler.

Ev bilgisayarlarında, iş bilgisayarlarında, eğlence amaçlı ya da iş amaçlı kullanılan bilgisayarlarda virüs bulunması her anlamda tehlikeli kabul edilir ve ciddi zararlar verebilir. İş hayatında çeşitli verilerin çalınması, firmanın genel performansının düşmesi, çalışmanın yavaşlaması gibi birçok soruna neden olabilen virüsler oyun amaçlı cihazlara bulaştığında da farklı sıkıntılara neden olabilir. Cihazlar yavaşlar, bazı programları açılmayabilir ya da indirilen oyunlarla birlikte bazı virüsler bilgisayara bulaşabilir. Birçok kişi için korkulu rüya olan virüsler ile baş etmenin bazı yolları bulunmaktadır.

Bilgisayar virüslerinden nasıl korunulur?

Bilgisayarlara bulaşan virüslerden kurtulmanın çeşitli yöntemleri vardır. Virüsleri bulaştığı bilgisayardan temizlemeden önce virüsün girmesini engelleyebilmek ve cihazı koruyabilmek de mümkün olabilmektedir. Sağlıklı ve güçlü virüs yazılımları ile cihazları virüs bulaşmasından korumak ya da tarama yöntemleri ile mevcut virüsleri bilgisayarlardan temizlemek aslında oldukça kolay bir işlemdir ve sadece birkaç adım kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu adımlar şöyledir:

  • İnternet sitelerinde gezinirken dikkatli olmak
  • Gelen mailler yabancı bir isimden geliyorsa ya da konu kısmı şüpheliyse eki hatta maili açmamak
  • Bazı programları ve oyunları indirirken indirilen kaynağın güvenilirliğini kontrol etmek
  • Virüs tarama programları ile taramadan yeni bir klasörü açmamak
  • Her taşınabilir diski bilgisayara takmamak
  • Ücretsiz olan her kablosuz bağlantıya bağlanmamak
  • Cihazın rutin bakımını bir servis aracılığı ile yaptırmak

  • Yabancı dosyaları açmadan önce taramak

    Bilgisayar virüslerinden korunma yolları nelerdir?

Bilgisayarda masaüstü ya da mobil bir cihazda virüs olduğundan şüpheleniliyorsa güvenilir bir virüs tarayıcı program kullanılmalı, internet bağlantısı kesilmeli, bilgisayar güvenli modda kullanılmalı ve bu moddayken tüm yabancı, tehlikeli görünen, gereksiz dosyaları silinmelidir. Ancak önemli olan cihaza virüs bulaşmasını engellemektir. Cihazları virüslerden korumak için çeşitli yollardan bazıları şunlardır:

  • Dışarıdan gelen kaynağı belli olmayan programlar indirilmemeli ve indiyse açılmamalıdır.
  • Güvenli olmayan e-maillerin açılmaması ve içinde gelen eklentilerin asla çalıştırılmaması gerekir.
  • Kullanılan işletim sistemleri kaçak olmamalı, korsan kullanılmamalı mutlaka lisanslı işletim sistemleri ve yazılımlar alınmalıdır.
  • Güvenli ve güçlü antivirüs ve anti spyware yazılımları kullanılmalıdır.
  • Kişisel firewall kullanılmalıdır. Bunun için Windows kullanılıyorsa Windows’ta Servise Pack yüklenmeli ve üzerinde hazır olarak yer alan firewall etkin hale getirilmelidir.
  • İleri düzey kullanıcılar başta gelmek üzere sanal makine yazılımları kullanmak da bilgisayarları virüslere karşı koruyabilmektedir. Bu sanal makinalar bilgisayarlara yüklenerek bilgisayarın içinde saklı başka bir pencere olarak çalıştırılır. Her işlem bu sanal makine içinde yapılacağı için gerçek makinede zarar görebilecek bir program ve dosya kalmayacaktır.
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