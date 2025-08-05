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Bilim açıkladı: Genç nesil tehlikede! 50 yaş üstü neden daha genç gösteriyor? Yaşam süresi uzadı, peki kalitesi?

70’li yaşlardaki baby boomer kuşağı, tıp ve yaşam standartlarındaki devrim sayesinde tarihin en sağlıklı ve genç görünen nesli oldu. Ancak obezite, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, genç kuşakların bu şansı yakalayamayabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, yaşam süresinin uzadığını ancak kalitesinin aynı oranda artmadığını vurguladı.

Bilim açıkladı: Genç nesil tehlikede! 50 yaş üstü neden daha genç gösteriyor? Yaşam süresi uzadı, peki kalitesi?
Sedef Karatay

Tıp ve yaşam standartlarındaki ilerlemeler, 61-79 yaş arasındaki baby boomer kuşağını tarihin en sağlıklı ve uzun yaşayan nesli haline getirdi. Örneğin, 1955 doğumlu İngilizlerin %89’u 60 yaşına ulaşırken, 1905 doğumlularda bu oran sadece %63’tü.

Bilim açıkladı: Genç nesil tehlikede! 50 yaş üstü neden daha genç gösteriyor? Yaşam süresi uzadı, peki kalitesi? 1

TÜRKİYE’DE YAŞAM SÜRESİ 78,1 YILA YÜKSELDİ

Türkiye’de de TÜİK’in 2022-2024 verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi 78,1 yıla yükseldi (2021-2023: 77,3 yıl). Aşılar, antibiyotikler, diş sağlığı, cilt bakımı, estetik cerrahi ve zayıflama ilaçları, yaşlıların daha genç görünmesini sağladı.

Bilim açıkladı: Genç nesil tehlikede! 50 yaş üstü neden daha genç gösteriyor? Yaşam süresi uzadı, peki kalitesi? 2

4 YIL DAHA GENÇ

Güney Kaliforniya'da yer alan bir üniversitesi’nin 2018 çalışması, 2007-2010’da incelenen bireylerin biyolojik yaşlarının, 1988-1994’tekilere göre dört yıl daha genç olduğunu ortaya koydu. Yani 60 yaş, artık 56 yaş gibi.

Bilim açıkladı: Genç nesil tehlikede! 50 yaş üstü neden daha genç gösteriyor? Yaşam süresi uzadı, peki kalitesi? 3

GENÇ KUŞAKLAR İÇİN TEHLİKE SİNYALLERİ

Ancak uzmanlar, genç nesillerin aynı şansa sahip olmayabileceği uyarısında bulunuyor. Artan obezite, hareketsiz yaşam, ultra işlenmiş gıdalar ve ekran bağımlılığı, gençlerin sağlığını tehdit ediyor.

Bilim açıkladı: Genç nesil tehlikede! 50 yaş üstü neden daha genç gösteriyor? Yaşam süresi uzadı, peki kalitesi? 4

Sussex Üniversitesi’nden Dr. Jenna Macciochi, günümüz çocuklarının kas ve kemik gelişiminin yetersiz olduğunu, bunun gelecekte kronik hastalıkları artırabileceğini belirtiyor. Macciochi, “Masa başı işler ve sağlıksız gıda ortamı gençleri hareketsiz bırakıyor” dedi.

YAŞAM SÜRESİ UZADI, PEKİ YA KALİTE?

Uzmanlar, yaşam süresinin uzadığını ancak yaşam kalitesinin aynı oranda artmadığını vurguluyor. Sağlıklı alışkanlıkların benimsenmemesi, genç nesillerin gelecekte daha fazla sağlık sorunuyla karşılaşma riskini artırıyor.

Bilim açıkladı: Genç nesil tehlikede! 50 yaş üstü neden daha genç gösteriyor? Yaşam süresi uzadı, peki kalitesi? 5

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yaşlılık Z kuşağı genç yaşlı genç kalmak
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