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Bilim dünyası bu haberi konuşuyor! Çin'de geliştirildi, insanlara süper görüş sağlıyor: O hastalık tarihe karışacak

Bilim dünyası Çinli bilim insanlarının geliştirdiği lensleri konuşuyor. Çin'de insan gözünün göremediği kızılötesi ışığı algılamayı mümkün kılan kontakt lensler geliştirildi. İnsanlara ‘süper görüş’ sağlayan lenslerin renk körlüğü gibi sorunlara da çözüm sunabileceği bildirildi.

Bilim dünyası bu haberi konuşuyor! Çin'de geliştirildi, insanlara süper görüş sağlıyor: O hastalık tarihe karışacak

Bilimsel dergide yayımlanan bir makaleye göre; Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Tian Xue liderliğindeki ekip, kızılötesi ışığı görünür ışığa dönüştüren kontakt lensler geliştirerek insanlara ‘süper görüş’ sağladı.

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GÖZ KAPAKLARI KAPALIYKEN BİLE GÖRÜŞ SAĞLIYOR

Güç kaynağı gerektirmeyen bu şeffaf lenslerin, kullanıcıların aynı anda hem kızılötesi hem de görünür ışığı algılamasını sağlıyor ve göz kapakları kapalıyken kızılötesi görüşün daha net hale geldiği belirtiliyor.

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RENK KÖRLÜĞÜNE ÇÖZÜM SUNACAK

Yukarı dönüşüm nanopartikülleri kullanılarak üretilen lensler, yakın kızılötesi ışığı kırmızı, yeşil veya mavi ışığa çeviriyor. Fareler ve insanlarda test edilen lensler, Mors alfabesi benzeri sinyalleri algılama ve kızılötesi ışığın yönünü tespit edebiliyor. Bu yeni teknoloji lenslerin, renk körlüğüne çözüm sunabileceği ve güvenlik, şifreleme gibi alanlarda da kullanılabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin lens
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