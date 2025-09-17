Bilim insanları ne yaptı etti bir yolunu buldu: Elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri tarihe karışabilir!

Elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri uzun şarj süreleri ve sınırlı menzil. Bu yüzden hem otomobil üreticileri hem de araştırmacılar yıllardır batarya teknolojisinde çığır açacak bir çözüm arıyor. Live Science’ta yayımlanan yeni bir çalışmaya göre bilim insanları, bu sorunu ortadan kaldırabilecek için bir yol buldu. Araştırmaya göre bilim insanlarının bu adımı, yalnızca 12 dakikalık şarjla 800 kilometre yolculuk yapılabilmesini mümkün kılabilir. İşte detaylar...

12 DAKİKALIK ŞARJLA 800 KİLOMETRE YOLCULUK!

Bilim insanları, geleceğin bataryalarını tehdit eden büyük bir sorunu çözmek için zekice bir kimya hilesi kullandı. Bilim insanlarının bu atılımı, tek bir 12 dakikalık şarjla 800 kilometrelik (500 mil) yolculuklara olanak tanıyacak yeni nesil elektrikli araç (EV) bataryalarının önünü açıyor.

"DENDRIT" ENGELİ AŞILDI

Bu atılımın arkasında, standart lityum-iyon pillere kıyasla, araştırmacıların çok daha yüksek enerji yoğunluğu (Batarya fiziğinde enerji yoğunluğu, bir bataryanın ağırlığına veya hacmine göre ne kadar enerji depolayabildiğini ifade ediyor) sunduğunu belirttiği lityum-metal bataryalar bulunuyor. Bu bataryalarda grafit anot yerine lityum metal kullanılıyor. Elektrikli araç sürücüleri için bu, daha hızlı şarj olan ve daha uzun menzile sahip bataryalar anlamına geliyor. Ancak bilim insanları, şarj sırasında anotta oluşan “dendrit” adı verilen kristalimsi yapı nedeniyle şimdiye kadar etkili lityum-metal bataryalar üretememişti.

Dendritler, batarya performansını zamanla düşürüyor, özellikle hızlı şarj sırasında daha da kötüleşiyor ve kısa devre riskini artırıyor.

%5'TEN %70'E 12 DAKİKADA ŞARJ

Ancak Nature Energy dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, bilim insanları dendrit oluşumunu durdurmanın bir yolunu buldu. Bu sırrın anahtarı, iyonların anot yüzeyine daha düzenli şekilde yerleşmesini sağlayan kimyasal yapıya sahip, yeni bir tür sıvı elektrolit.

“Yapışma önleyici” özelliğe sahip bu sıvı elektrolit, dendrit oluşumunu bastırarak bataryaların hızlı şarj kapasitesini artırıyor ve ömrünü 300.000 kilometreden (185.000 mil) fazla uzatıyor.

Laboratuvar testlerinde batarya, %5'ten %70'e yalnızca 12 dakikada şarj oldu ve bu hızı 350 şarj döngüsü boyunca korudu. Daha yüksek kapasiteli bir versiyon ise %80’e 17 dakikada ulaştı ve bu performansı 180 döngü boyunca sürdürdü.

"EN BÜYÜK ENGELİ ORTADAN KALDIRIYOR"

Çalışmanın eş yazarı ve KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) Kimyasal ve Biyomoleküler Mühendislik Profesörü Hee Tak Kim, açıklamasında, "Bu çalışma, elektrikli araçlar için lityum-metal bataryaların kullanılmasının önündeki en büyük engeli ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.