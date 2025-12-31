Bilim kurgu değil gerçek: Uzaya 1.000 derecelik fırını olan fabrika gönderdiler!

İngiliz Space Forge firması, yörüngeye mikrodalga fırın büyüklüğünde mini bir fabrika gönderdi ve bu fabrikanın içindeki fırının çalıştırılabildiğini, sıcaklığın 1.000°C civarına ulaştığını kanıtladı. Şirket, burada üretilecek yarı iletken malzemelerin Dünya'ya geri getirilerek iletişim altyapısı, bilgi işlem ve ulaşım alanındaki elektronik cihazlarda kullanılmasını planlıyor.

NEDEN UZAYDA ÜRETİM?

Uzay koşulları, atomları son derece düzenli bir 3D yapıda dizilmesi gereken yarı iletkenlerin üretimi için ideal. Yerçekimsiz bir ortamda üretildiklerinde, bu atomlar kusursuz bir şekilde hizalanır. Uzayın vakum ortamı, üretim sürecine herhangi bir kirleticinin sızmasını engeller.

Yarı iletken ne kadar saf ve düzenli bir yapıya sahipse, o kadar verimli çalışır. BBC'de yer alan habere göre, Space Forge CEO'su Josh Western, "Şu anda yaptığımız çalışmalar, bugün Dünya'da yapabildiklerimizden 4.000 kat daha saf yarı iletkenler oluşturmamıza olanak tanıyor" diyor. Western, bu çiplerin 5G kulelerinde, elektrikli araç şarj ünitelerinde ve en gelişmiş uçaklarda yer alacağını belirtiyor.

GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR

Şirketin mini fabrikası, geçtiğimiz yaz bir SpaceX roketiyle fırlatıldı. O zamandan beri ekip, Cardiff'teki kontrol merkezinden sistemleri test ediyor.

Şirketin yük operasyonları sorumlusu Veronica Viera, uydudan gelen ve fırının içini gösteren bir görüntüyü paylaştı. Görüntüde, yaklaşık 1.000°C'ye kadar ısıtılmış gazın, yani plazmanın parlak bir şekilde ışıldadığı görülüyor.

Viera, bu görüntüyü görmenin hayatındaki en heyecan verici anlardan biri olduğunu belirterek, "Bu çok önemli çünkü uzayda üretim sürecimiz için ihtiyacımız olan temel bileşenlerden biri. Bu yüzden bunu gösterebilmek harika" diyor.

SIRADAKİ ADIM: DÜNYA'YA DÖNÜŞ

Ekip şimdi 10.000 çipe yetecek kadar yarı iletken malzeme üretebilen daha büyük bir uzay fabrikası kurmayı planlıyor.

Ayrıca, malzemeyi Dünya'ya geri getirmek için gerekli teknolojiyi test etmeleri gerekiyor.

Gelecekteki görevlerde, Kral Arthur'un efsanevi kalkanından esinlenilen "Pridwen" adlı bir ısı kalkanı kullanılacak. Bu kalkan, uzay aracını Dünya atmosferine yeniden girerken maruz kalacağı aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyacak.

Sadece yarı iletkenler değil; ilaçlardan yapay dokulara kadar pek çok ürünün gelecekte yörüngede üretilmesi hedefleniyor.

Bilim Müzesi Uzay Bölüm Başkanı Libby Jackson, "Uzayda üretim şu anda gerçekleşen bir şey. Henüz başlangıç aşamasındayız ve şu anda küçük ölçekte gerçekleştiriliyor. Ancak teknolojinin kanıtlanması, uzayda üretim yapılıp Dünya’ya geri getirildiğinde burada herkesin kullanabileceği ve fayda sağlayabileceği, ekonomik olarak uygulanabilir bir ürünün önünü açıyor." diyerek heyecanını paylaştı.