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Bilim merkezini 100 bini aşkın kişi ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Yenilikçi sergileri, interaktif eğitim atölyeleri ve simülasyon sistemleriyle dikkat çeken merkez, kısa sürede 109 bin 781 bilim meraklısını ağırlayarak büyük bir ilgi gördü. Trabzon’un bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlayan bilim merkezi, ziyaretçilerine eşsiz bir keşif deneyimi sunuyor.

Bilim merkezini 100 bini aşkın kişi ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, yenilikçi sergileri, eğitim atölyeleri ve simülasyon sistemleriyle Trabzon’un bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine öncülük ediyor. Kısa sürede büyük ilgi gören merkezi 109 bin 781 bilim meraklısı ziyaret etti.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, bilimi eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürerek her yaştan ziyaretçiye keşfetme, öğrenme ve bilimsel merakı teşvik etme imkanı sunuyor

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21 Kasım 2023’te açılan merkez, kısa sürede büyük ilgi görerek on binlerce bilimseveri ağırladı. Atölye bölümü 31 bin 1 ziyaretçiyle el becerilerini geliştiren deneyler yapma fırsatı sunarken, planetaryum bölümü 38 bin 409 kişiye uzayın gizemlerini keşfetme imkanı tanıdı. Sergi salonu ise 40 bin 371 ziyaretçiyle en yoğun ilgi gören alan oldu. Toplamda 109 bin 781 bilim meraklısının ziyaret ettiği Bilim Merkezi, deneyerek öğrenme modeliyle özellikle öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırıyor.

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Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bilim Merkezimiz, açıldığı günden bu yana gösterilen yoğun ilgiyle Trabzon'un bilim ve eğitim alanındaki yıldızı haline geldi. 100 bini aşkın ziyaretçi sayısı, bu projenin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu gösteriyor. Bilim Merkezi'ni gezen her yaştan ziyaretçimizin gözlerindeki o ışıltı, emeklerimizin karşılığını almak için yeterli. Trabzon halkına ve tüm bilim meraklılarına teşekkür ediyoruz" denildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon bilim bilim şenliği
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