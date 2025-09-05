HABER

Bilişim dolandırıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

Sivas merkezli iki ilde bilişim dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından, bilişim dolandırıcılarına yönelik Sivas ve Zonguldak illerinde 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişinin yapılan incelemelerinde; para karşılığında hesap toplayarak, bu hesaplar üzerinde yatırım vaadi, ürün alışverişi, araç kiralama gibi işlemlerde kullanmak üzere kişilerin banka hesap bilgilerini topladıkları tespit edildi.

5 KİŞİDEN 4’Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerle birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyale el konuldu. Yapılan dijital incelemelerinde çok sayıda kişiye ait kimlik bilgisi ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu anlaşıldı. 5 kişiden 4’ü çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

