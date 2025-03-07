BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı!

Bu süreçte, öğrencilere Bildiren Sözel Olmayan Bilişsel Yetenek Testi (BNV) uygulandı. Testin sonuçlarına göre, öğrencilerin yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler belirlendi.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME İÇİN RANDEVU BİLGİLERİ

Bireysel değerlendirmelere katılacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan 2025’te başlayacak.

İTİRAZ SÜRECİ

Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden olacaktır.

SONUÇLARA ULAŞIM

Ön değerlendirme uygulama sonuçları için tıklayınız

https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/Ss/2025/bilsem_07032025_kjsydwlkc/Ss.asp