BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı!

Bu süreçte, öğrencilere Bildiren Sözel Olmayan Bilişsel Yetenek Testi (BNV) uygulandı. Testin sonuçlarına göre, öğrencilerin yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler belirlendi.
Bireysel değerlendirmelere katılacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.
Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan 2025’te başlayacak.
Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden olacaktır.
Ön değerlendirme uygulama sonuçları için tıklayınız
https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/Ss/2025/bilsem_07032025_kjsydwlkc/Ss.asp
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