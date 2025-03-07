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BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
07.03.2025 14:05
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirme uygulama sonuçlarını açıkladı. Aday öğrencilerin, 1 Mart 2025 tarihinde tamamlanan ön değerlendirme süreci sonrasında elde ettikleri sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayımlandı.

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı!

Bu süreçte, öğrencilere Bildiren Sözel Olmayan Bilişsel Yetenek Testi (BNV) uygulandı. Testin sonuçlarına göre, öğrencilerin yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler belirlendi.

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BİREYSEL DEĞERLENDİRME İÇİN RANDEVU BİLGİLERİ

Bireysel değerlendirmelere katılacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan 2025’te başlayacak.

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İTİRAZ SÜRECİ

Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden olacaktır.

SONUÇLARA ULAŞIM

Ön değerlendirme uygulama sonuçları için tıklayınız
https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/Ss/2025/bilsem_07032025_kjsydwlkc/Ss.asp

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