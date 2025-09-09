HABER

Binadan atlamak isteyen şahsı, itfaiye ekipleri ikna etti

Elazığ’da inşaat halinde bir binada atlamak isteyen şahsı, itfaiye ekibi ikna ettirerek aşağı indirdi. Atlamak isteyen şahıs, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan kimliği öğrenilemeyen şahıs, binanın son katına çıkarak intihara kalkıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAZIR BEKLEDİ

Şahsı fark edenler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın altına atlama çadırı açarak tedbir aldı. Şahsın yanına çıkan itfaiye personelleri bir süre konuştuktan sonra adamı ikna ederek aşağı indirdi. Atlamak isteyen şahıs, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

(İHA)

09 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
