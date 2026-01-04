Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Kentsel dönüşüm için bina sakinlerinin salt çoğunluk kararına uymayan ev sahiplerine artık noter yerine E-devlet üzerinden elektronik tebligatlar gitmeye başladı. Ancak dönüşüm istemeyen veya tebligatı 15 gün içinde onaylamayanları evi satışa çıkabilir.

RAYİÇ BEDELLE SATILABİLİYOR

ATV'de yer alan habere göre, kentsel dönüşüme girecek binadan çıkmamak gibi bir durum artık olmayacak. Eğer salt çoğunluk kararına uymayan ev sahiplerinin evi belediye tarafından rayiç bedelle satışa çıkartılabiliyor.

"ASKIDA 15 GÜN BEKLİYOR"

Uygulama hakkında bilgi veren Avukat Çiğdem Kezer, "Arsa payları satışa çıkarılmak suretiyle belediye tarafından satılıyor. Bir anda tedbir kararı verilerek yani satılamaz tedbiri konularak yasal süreler geçtikten sonra sürece katılmayan kat malikinin payı sürece katılan kat maliklerine açık artırma yoluyla satılıyor. Muhtarlıkta askı süresinde 15 gün bekletilerek itiraz etme süresi veriliyor. Vatandaşın haberi olmazsa vatandaşın payı ilçe belediyesi tarafından satılabiliyor. Geçmişten gelen uyuşmazlıklar kanunda bu şekilde değişikliklere yol açtı" ifadelerini kullandı.