Binayı ateşe vermeye kalkışan alkollü şahıs 4 saatte ikna edilerek hastaneye kaldırıldı

Olay, bugün Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen 48 yaşındaki S.C., ikametindeki camları kırıp eşyalara zarar vermeye başladı.

BİNAYI YAKMAYA KALKIŞTI

Bağıran ve binayı ateşe vereceğini söyleyen adam, komşularına korku dolu anlar yaşattı. Endişelenen çevre sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis adrese sevk edildi.

YAKLAŞIK 4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Şahıs, olay yerine gelen ekiplere de zor anlar yaşattı. Kendisini dairesine kitleyen adam, penceresinde bezler tutuşturdu. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabasının ardından güçlükle ikna edilen adam, kendi rızasıyla kapıyı açtı. Yüksek miktarda alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen adamın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır