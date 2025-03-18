HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Binbirdirek Sarnıcı'nda 750 kişilik iftar: "Tarihi yerde yemek yemek çok farklı ve güzel"

Binbirdirek Sarnıcı'nda 750 kişilik iftar: "Tarihi yerde yemek yemek çok farklı ve güzel"

18.03.2025 08:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayında geleneksel iftar sofralarını İstanbul'un tarihi dokusunda sunmaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşların desteğiyle her gün 750 kişilik kapasiteyle kurulan iftar sofraları, tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda vatandaşları ağırlıyor. Bu anlamlı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyla başlarken, katılımcılara hem manevi bir atmosfer hem de unutulmaz bir iftar deneyimi sunuluyor.

Binbirdirek Sarnıcı'nda 750 kişilik iftar: "Tarihi yerde yemek yemek çok farklı ve güzel"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, hayırseverlerin katkılarıyla her akşam tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda 750 kişilik iftar sofraları kurarak, Ramazan ayında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

81 İLDE GELENEKSEL İFTAR SOFRALARI KURUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl da 81 ilde geleneksel iftar sofraları kuruyor. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, hayırsever vatandaşların desteğiyle her gün 750 kişi kapasiteli tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kurarak vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca bu eşsiz mekanda düzenlenen iftarlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyla başlıyor.

AW414535_01

NASREDDİN HOCA, KELOĞLAN, HACİVAT VE KARAGÖZ GİBİ GELENEKSEL GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

İftarın ardından misafirlere Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi geleneksel lezzetler sunuluyor. İftara gelen vatandaşların çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için oyun parkı kurulurken, aynı zamanda Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrosu gösterileriyle hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri sağlanıyor.

TÜM VATANDAŞLAR BİNBİRDİREK SARNICI'NDA AĞIRLANACAK

Bereketin paylaştıkça arttığı vakıf sofralarında Ramazan ayı boyunca başta yetimler, öksüzler, devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocuklar, yüksek ve ortaöğrenim gören öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlar bu tarihi mekanda ağırlanacak. Ayrıca mobil aşevi aracıyla Tekirdağ ili merkez ve ilçelerinde günlük 750 kişiye sıcak
yemek ikramı yapılacak.

AW414535_03

"ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK"

İftar programını beğendiğini söyleyen Tuncay Yılmaz, "Programı çok beğendik. Çok güzel bir etkinlik. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Ramazan boyunca devam eden bir etkinlik. İlk defa geliyoruz. Eşim ve kızımla geldim" diye konuştu.

Ceylin Yılmaz ise, "Bence çok güzel bir program olmuş. Yemekler ve ortam çok güzel" dedi.

"TARİHİ YERDE YEMEK YEMEK ÇOK FARKLI VE GÜZEL"

Ailesiyle iftara gelen Mine Masal Baysal, "Böyle tarihi bir yerde yemek yemek cidden çok farklı ve güzel bir deneyim. 10-11 kişi geldik" dedi.

AW414535_02

Davet edildiklerini ve iftardan memnun kaldıklarını ifade eden Gurbet Turgut, "Kızımın adına geldik. Davet edildik ve geldik. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından çağrıldık" şeklinde konuştu.

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Erdoğan-Trump zirvesi Nisan ayında!Erdoğan-Trump zirvesi Nisan ayında!
Gri gökyüzü, kuvvetli yağmur, soğuk hava... Hava sıcaklıkları birden düşecek! 'Dikkat! Hasta olmayın'Gri gökyüzü, kuvvetli yağmur, soğuk hava... Hava sıcaklıkları birden düşecek! 'Dikkat! Hasta olmayın'
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı iftar menüleri ramazan ayı sarnıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 232 ölü

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 232 ölü

MEB liselerle ilgili düğmeye bastı! 4+4+4 sistemine revize geliyor…

MEB liselerle ilgili düğmeye bastı! 4+4+4 sistemine revize geliyor…

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Sarıbaş'a AK Parti'de yeni görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Sarıbaş'a AK Parti'de yeni görev

"Görevimde başarılı olamadım" yazılı not bıraktı! Evinde ölü bulundu

"Görevimde başarılı olamadım" yazılı not bıraktı! Evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.