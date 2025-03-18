Binbirdirek Sarnıcı'nda 750 kişilik iftar: "Tarihi yerde yemek yemek çok farklı ve güzel"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, hayırseverlerin katkılarıyla her akşam tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda 750 kişilik iftar sofraları kurarak, Ramazan ayında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

81 İLDE GELENEKSEL İFTAR SOFRALARI KURUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl da 81 ilde geleneksel iftar sofraları kuruyor. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, hayırsever vatandaşların desteğiyle her gün 750 kişi kapasiteli tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kurarak vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca bu eşsiz mekanda düzenlenen iftarlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyla başlıyor.

NASREDDİN HOCA, KELOĞLAN, HACİVAT VE KARAGÖZ GİBİ GELENEKSEL GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

İftarın ardından misafirlere Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi geleneksel lezzetler sunuluyor. İftara gelen vatandaşların çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için oyun parkı kurulurken, aynı zamanda Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrosu gösterileriyle hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri sağlanıyor.

TÜM VATANDAŞLAR BİNBİRDİREK SARNICI'NDA AĞIRLANACAK

Bereketin paylaştıkça arttığı vakıf sofralarında Ramazan ayı boyunca başta yetimler, öksüzler, devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocuklar, yüksek ve ortaöğrenim gören öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlar bu tarihi mekanda ağırlanacak. Ayrıca mobil aşevi aracıyla Tekirdağ ili merkez ve ilçelerinde günlük 750 kişiye sıcak

yemek ikramı yapılacak.

"ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK"

İftar programını beğendiğini söyleyen Tuncay Yılmaz, "Programı çok beğendik. Çok güzel bir etkinlik. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Ramazan boyunca devam eden bir etkinlik. İlk defa geliyoruz. Eşim ve kızımla geldim" diye konuştu.

Ceylin Yılmaz ise, "Bence çok güzel bir program olmuş. Yemekler ve ortam çok güzel" dedi.

"TARİHİ YERDE YEMEK YEMEK ÇOK FARKLI VE GÜZEL"

Ailesiyle iftara gelen Mine Masal Baysal, "Böyle tarihi bir yerde yemek yemek cidden çok farklı ve güzel bir deneyim. 10-11 kişi geldik" dedi.

Davet edildiklerini ve iftardan memnun kaldıklarını ifade eden Gurbet Turgut, "Kızımın adına geldik. Davet edildik ve geldik. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından çağrıldık" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır