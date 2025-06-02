Bingöl’de 2 bin 900 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 30 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında Genç ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı noktada toplam 2 bin 900 kök kenevir bitkisi 150 gram kenevir bitkisi tohumu 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır