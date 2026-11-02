DEM Parti'den 'Kent Uzlaşısı' kararı! İBB'de dengeler değişti; olası seçimde belediye el değiştirebilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) dengeleri değiştiren bir hamle geldi. DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında CHP listelerinden veya ortak iradeyle belediye meclislerine seçilen kendilerine yakın üyelerin, artık DEM Parti çatısı altında yollarına devam edeceğini açıkladı.

OLASI BİR SEÇİMDE İBB'NİN EL DEĞİŞTİRME İHTİMALİ OLUŞTU

Bu karar, İBB'deki sandalye sayısını da doğrudan etkiledi. Olası bir başkan vekilliği seçimi senaryosunda İBB'nin el değiştirme ihtimali gündeme geldi.

DEM PARTİ'DEN 'KENT UZLAŞISI' AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve muhalefet partilerinin tarihi bir başarı elde ettiği yerel seçimlere, metropollerde yaşayan halklarımızın, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi doğrultusunda Kent Uzlaşısı stratejisiyle katılmıştık.

"PARTİMİZE KATILMA YÖNÜNDEKİ İRADELERİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Aradan geçen iki buçuk yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda belediyeye kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı ve belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifalar yaşandı. Yaşanan tüm bu gelişmeleri, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür.

"BU İRADEYE DUYDUĞUMUZ SAYGI KORUNACAKTIR"

Kent Uzlaşısı, farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin yerel demokrasi, katılımcılık ve ortak kent yönetimi hedefleri etrafında buluştuğu değerli bir deneyimdir. Halkımız, sandıkta kentlerin birlikte, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesinden yana açık bir irade ortaya koymuştur. Bu iradeye duyduğumuz saygı, bugün attığımız adımda da korunacaktır.

"İSTANBUL VE MERSİN HALKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kent Uzlaşısı çerçevesinde oluşturduğumuz ortak hukuk ve halkımızın sandıkta somutlaşan iradesi bizim için bağlayıcı olmaya devam edecektir. Belediye meclislerindeki çalışmalarımızı, kentlerin ihtiyaçlarını, yerel demokrasiyi ve şeffaf yönetim anlayışını esas alarak sürdüreceğiz. Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir. Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz"