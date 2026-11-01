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Bingöl'de 81 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp! 141 kişi arıyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'i arama çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara 13 araç, 141 personel ve 2 dronla destek verilirken, ekipler Şimşirpınar köyü kırsalında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bingöl'de 81 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp! 141 kişi arıyor

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Halimepınar Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Cabbar Peşmen (81), Genç ilçesindeki yakınlarını ziyaret etmek üzere evinden ayrıldı. Peşmen'den bir daha haber alamayan ailesi, Genç ilçesinde yaşayan yakınlarıyla iletişime geçti.

81 yaşındaki adamın yakınlarının evine de ulaşmadığının anlaşılması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI 29 EKİM'DE BAŞLATILDI

Kayıp ihbarının ardından AFAD ekipleri tarafından 29 Ekim'de başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, UMKE, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, kayıp Peşmen'i bulabilmek için Şimşirpınar köyünün kırsal kesiminde arama gerçekleştiriyor.

13 ARAÇ VE 141 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Cabbar Peşmen'in bulunması amacıyla sürdürülen çalışmalara 13 araç ve 141 personel katılıyor.

Kırsal bölgede yürütülen arama faaliyetlerinde 2 dron da kullanılıyor.

SON OLARAK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kayıp ihbarının ardından bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde, 25 Ekim'de evinden ayrılan Cabbar Peşmen'in aynı gün saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu çevresinde görüldüğü belirlendi.

81 yaşındaki Peşmen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Bingöl kayıp
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