Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.24’te meydana gelen deprem, 12.79 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ayrıca AFAD’dan yapılan açıklamada, deprem sonrası ilk belirlemelere göre, olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada "Bu gece 02:24 sularında İlimiz Yedisu İlçemizde yerin 12 bin 719 metre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri Elmalı ve Dinarbey köylerimizdir. Deprem nedeniyle şu ana kadar idaremize intikal eden, ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz İlçe Kaymakamımızın liderliğinde alanda olup muhtarlarımızla irtibat halinde saha taramalarına devam etmektedirler. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.